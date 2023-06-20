Зранку – допіо, ввечері – вино: на Осокорках відкрили кав’ярню і винний бар Hustle

На вулиці Княжий Затон запрацювала кав’ярня та винний бар Hustle.

Власники закладу позиціонують його як «кав’ярню-нонконформіст без «четвертих хвиль» і забобонів».

«Наш основний акцент — щоб вам було круто, затишно, драйвово і смачно», — говорять в Hustle.

Меблі в закладі вінтажні. Стійку, столики та стіни закладу розписали київські художники Маша Шанго та її колега Олександр Івашко, а бюсти — харків’яни Rich Art.

Інтер’єр закладу повний цікавих оригінальних речей, зокрема тут можна побачити бетонного гусака або морський барометр, що показує, яка за вікном погода.

«Незабаром на стіні з’явиться маніфест закладу й кожен зможе прочитати, яку ідею ми відображаємо й за що вболіваємо», — розповідають у закладі.

Локація має 12 місць у залі та на літній терасі.

З напоїв є класичні кавові напої: еспресо, фільтр каву, капучино або флет вайт на звичайному, безлактозному або рослинному молоці, а також кава з апельсиновим фрешем, лимонади, чаї і вино. Вино пропонують біле сухе, рожеве напівсолодке та червоне вино різної насиченості. Також є українське крафтове вино.

До напоїв пропонують сендвічі, різноманітні кіші, галети та десерти.

Заклад пет-френдлі, тут пригощають собак смаколиками, а за перший прихід з улюбленцем пригощають гостя фільтром.

Ціни: еспресо — 45 грн, капучино — 55 грн, матча латте — 80 грн, сендвіч із куркою теріякі — 135 грн, піца-кіш із салямі, каперсами та моцарелою — 120 грн, брауні з мальдонською сіллю — 80 грн.

Адреса: вул. Княжий Затон, 14Б

Режим роботи: щодня 08:00 — 21:00

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Фото: Hustle