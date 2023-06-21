В Україні створили платформу Ya Ne Znayu, на якій допомагатимуть розвивати бізнес під час війни

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Ірина Маймур
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В Україні створили онлайн-платформу, на якій допомагатимуть запустити і розвивати бізнес. Вона має назву Ya Ne Znayu.

На платформі можна замовити консультації від українських бізнесменів. Серед них — Мері Фуртас (CultNaked), Анна Гусєва (Sculptor) та інші.

Ya Ne Znayu пропонує консультації з девʼяти напрямів (наприклад, PR, менеджмент модних брендів, маркетинг преміумбрендів і впровадження екологічних рішень для бізнесу), а також комунікаційну стратегію.

15 липня на платформі відбудеться перша платна онлайн-лекція від комунікаційниці Аліни Врублевської. Вона буде присвячена PR.

Фото: Ya Ne Znayu, DocuSign/Unsplash

Опубліковано: 21 червня 2023
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