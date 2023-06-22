У Бучі відкрили простір для жінок «Дівчата» із йогою, семінарами та кінопоказами

224
Ірина Маймур
share share

У Бучі запрацював простір для жінок «Дівчата», повідомляє Бучанська міська рада.

У ньому проводитимуть жіночі семінари, чаювання, заняття з йоги, майстер-класи та арттерапію для дорослих і дітей. Також у просторі діятиме кіноклуб.

У клубі облаштували дитячу кімнату, де мами можуть залишити малечу, поки беруть участь у заходах.

Окрім цього, тут безоплатно і конфіденційно консультуватимуть психолог і юрист.

Клуб розташований за адресою: вулиця Богдана Хмельницького, 19 (цокольне приміщення).

Простір працює по буднях з 10:00 до 18:00.

Фото: Бучанська міська рада

Опубліковано: 22 червня 2023
share share
У Львівській області демонтували 10 радянських пам’ятників У Львівській області демонтували 10 радянських пам’ятників Бургери, піца та страви на грилі: на Троєщині відкрили ресто-паб «Ситий Олень» Бургери, піца та страви на грилі: на Троєщині відкрили ресто-паб «Ситий Олень» Французька діджейка Kittin зіграє на благодійному рейві у Києві Французька діджейка Kittin зіграє на благодійному рейві у Києві Український «Щедрик» здобув «срібло» на фестивалі креативності в Каннах Український «Щедрик» здобув «срібло» на фестивалі креативності в Каннах У Черкасах забудовник готується до зведення висотки на місці особняка Кринського У Черкасах забудовник готується до зведення висотки на місці особняка Кринського Знесений будинок на Жилянській належав до рядової забудови і не мав жодної цінності — КМДА Знесений будинок на Жилянській належав до рядової забудови і не мав жодної цінності — КМДА Вибух у багатоповерхівці в Дніпровському районі: є загиблі і поранені Вибух у багатоповерхівці в Дніпровському районі: є загиблі і поранені Куди піти у Києві 23-25 червня: концерт Latexfauna, гаражний розпродаж та ярмарок вінілу Куди піти у Києві 23-25 червня: концерт Latexfauna, гаражний розпродаж та ярмарок вінілу
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.