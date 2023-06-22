У Бучі відкрили простір для жінок «Дівчата» із йогою, семінарами та кінопоказами

У Бучі запрацював простір для жінок «Дівчата», повідомляє Бучанська міська рада.

У ньому проводитимуть жіночі семінари, чаювання, заняття з йоги, майстер-класи та арттерапію для дорослих і дітей. Також у просторі діятиме кіноклуб.

У клубі облаштували дитячу кімнату, де мами можуть залишити малечу, поки беруть участь у заходах.

Окрім цього, тут безоплатно і конфіденційно консультуватимуть психолог і юрист.

Клуб розташований за адресою: вулиця Богдана Хмельницького, 19 (цокольне приміщення).

Простір працює по буднях з 10:00 до 18:00.

Фото: Бучанська міська рада