Український «Щедрик» здобув «срібло» на фестивалі креативності в Каннах

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Ірина Маймур
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Оновлений «Щедрик» від МЗС України та агенції Saatchi & Saatchi Ukraine здобув «срібло» на фестивалі креативності Каннські леви-2023.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства закордонних справ України.

Українська мелодія стала другою в категорії Radio & Audio.

МЗС України, агенція Saatchi & Saatchi Ukraine та громадська організація BRAND UKRAINE актуалізували слова знаменитого «Щедрика» Миколи Леонтовича напередодні Різдва 2022 року: вони створили колядку «Carol for Charity» англійською мовою. Колядка розповідала про війну та почуття українців, а також закликала увімкнути Shazam і підтримати донатами українських дітей.

«Щедрик» виконав Тарас Тополя з гурту «Антитіла», ансамбль ім. Григорія Верьовки та дитячий фольклорний ансамбль «Зернятко».

Фото: МЗС України

Опубліковано: 22 червня 2023
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