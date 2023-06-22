Український «Щедрик» здобув «срібло» на фестивалі креативності в Каннах

Оновлений «Щедрик» від МЗС України та агенції Saatchi & Saatchi Ukraine здобув «срібло» на фестивалі креативності Каннські леви-2023.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства закордонних справ України.

Українська мелодія стала другою в категорії Radio & Audio.

МЗС України, агенція Saatchi & Saatchi Ukraine та громадська організація BRAND UKRAINE актуалізували слова знаменитого «Щедрика» Миколи Леонтовича напередодні Різдва 2022 року: вони створили колядку «Carol for Charity» англійською мовою. Колядка розповідала про війну та почуття українців, а також закликала увімкнути Shazam і підтримати донатами українських дітей.

«Щедрик» виконав Тарас Тополя з гурту «Антитіла», ансамбль ім. Григорія Верьовки та дитячий фольклорний ансамбль «Зернятко».

Фото: МЗС України