Як поводитися в разі радіаційної небезпеки: поради від МОЗ

Міністерство охорони здоров’я оприлюднило поради, що робити в разі радіаційної небезпеки, яка може виникнути внаслідок імовірної аварії на Запорізькій АЕС.

Головне правило — потрібно залишатись у приміщенні або терміново в нього зайти, якщо ви перебуваєте на вулиці.

1. Перебувайте в укритті

Якщо є змога, перебувайте в кімнаті без вікон і зовнішніх дверей, зачиніть вікна та двері, ущільніть отвори підручними засобами (скотч, змочена водою тканина тощо) та увімкніть системи вентиляції (кондиціонери або обігрівачі).

2. Слідкуйте за офіційними джерелами інформації

Користуйтесь повідомленнями від рятувальників (ДСНС), поліції, місцевої влади. Увімкніть телебачення, радіо, слідкуйте за офіційними каналами місцевої влади.

3. Знезаразьте себе

Обережно зніміть верхній шар одягу. Помістіть одяг у пластиковий пакет або герметичний контейнер, тримайте його далі від людей і домашніх тварин.

4. Помийтеся, якщо є така можливість

Прийміть душ із милом, голову помийте шампунем. Не використовуйте кондиціонери для волосся, оскільки вони можуть закріпити радіоактивний матеріал на вашому волоссі. Не тріть і не подряпайте шкіру, аби радіоактивний матеріал не потрапив у відкриті рани.

5. Одягніть чистий одяг

Допоможіть вашим рідним і близьким зробити всі вище перераховані пункти. За можливості робіть це в рукавичках і масці чи респіраторі.

Також у МОЗ наголосили, що приймати йодид калію для профілактики без потреби — недопустимо. Це може зашкодити вашому здоров’ю. Профілактика потрібна тільки у випадку аварії, яка вже відбулася. Йодид калію токсичний для організму та «не працює» наперед.

Нагадаємо, що сьогодні Володимир Зеленський повідомив, що росіяни розглядають сценарій теракту на Запорізькій АЕС із викидом радіації.