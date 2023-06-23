На Закарпатті відкрили модульні будиночки для переселенців з Маріуполя та Херсона

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Валерія Гуржий
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На Закарпатті у селищі Середнє відкрили 12 модульних будиночків для родин із Херсона та 24 дітей з Маріуполя у дитячому центрі “Ковчег миру”.

Про це повідомила Закарпатська обласна рада.

Будинки облаштовані, як зовні, так і в всередині. Також профінансовано благоустрій навколишньої території. На ці потреби виділено близько 8 мільйонів 200 тисяч гривень. За ці кошти через програму SlovakAid було закуплено інвентар та зроблено підготовчі роботи, підведення і монтажу комунікацій, включно з електромережею та освітленням, каналізацією тощо. А також — реконструкцію даху у головній будівлі дитячого будинку.

Надалі там заплановано встановлення альтанок, побудова парковки та висадження зелених насаджень.

Раніше ми писали, що у Львові відкрили центр для переселенців, який поєднує житло із популяризацією вуличних культур.

Опубліковано: 23 червня 2023
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