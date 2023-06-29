У Бучі розробили прогулянкові маршрути здоров’я

У Бучі стартував проєкт "Активна ходьба в громаді", що передбачає облаштування пішохідних маршрутів для збереження здоров'я, повідомляє Бучанська міська рада.

У межах проєкту команда медиків Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги розробили п'ять маршрутів у різних мікрорайонах Бучі. Два з них — у центрі міста, решта — біля "Академії спорту" та в районах вулиць Тарасівської та Яблунської.

На кожному з маршрутів встановили стенди з напрямками руху, а також QR-кодами, за якими можна дізнатися про захворювання, які виникають через малорухливий спосіб життя.

Цей проєкт — один із чотирьох переможців у рамках конкурсу міні-грантів у межах проєкту «Лідерство у створенні здорової громади». Його проводили за підтримки громадської організації "Агенція змін "Перспектива" та Міжнародного фонду "Відродження".