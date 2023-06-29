На Київщині відкрили новий McDonald's

У Крюківщині Бучанського району відкрили новий McDonald's на вулиці Івана Богуна, 2.

Він став 91 рестораном мережі в Україні. Це новий заклад, який почали будувати ще у 2021 році, але через вторгнення рф проєкт зупинили.

Ресторан налічує 135 посадкових місць у залі та 106 — на літній терасі. Всередині працюють 10 терміналів самообслуговування. Згодом планують запустити McDelivery.

Заклад працює щодня з 08:00 до 21:00. Ресторан закриватимуть під час повітряних тривог і відновлюватимуть роботу орієнтовно через годину після її скасування