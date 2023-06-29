На Київщині відкрили новий McDonald's

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Марія Іващук
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У Крюківщині Бучанського району відкрили новий McDonald's на вулиці Івана Богуна, 2.

Він став 91 рестораном мережі в Україні. Це новий заклад, який почали будувати ще у 2021 році, але через вторгнення рф проєкт зупинили.

Ресторан налічує 135 посадкових місць у залі та 106 — на літній терасі. Всередині працюють 10 терміналів самообслуговування. Згодом планують запустити McDelivery.

Заклад працює щодня з 08:00 до 21:00. Ресторан закриватимуть під час повітряних тривог і відновлюватимуть роботу орієнтовно через годину після її скасування

Опубліковано: 29 червня 2023
McDonald's
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