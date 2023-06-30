Біля Львівської площі запрацював Avi Kiosk із шаурмою від Алекса Купера

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Ірина Маймур
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У колишній будівлі трамвайної диспетчерської поблизу Львівської площі запрацював ізраїльський стритфуд Avi Kiosk від ресторатора Алекса Купера.

Раніше він запускав там заклад «Трамвайна». До того в приміщенні розташовувалися Burger Farm і Fazenda Bar.

Як зазначає Купер, він і планував відкривати Avi Kiosk на цій локації. Однак потім змінив думку на користь «Трамвайної».

В Avi Kiosk пропонують популярні види шаурми з Avi, зокрема класичну, із чедером та з фалафелем. Серед напоїв є лимонад, айран і пиво.

Ціни: класична шаурма — 159/199 грн, класична шаурма із чедером — 229 грн, шаурма зі смеш-котлетами — 189 грн, фалафель — 179 грн, айран — 45 грн

Адреса: вулиця Бульварно-Кудрявська, 2

Режим роботи: щодня 11:00–21:00

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Фото: The Village Україна, Avi Kiosk

Опубліковано: 30 червня 2023
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