Реорганізацію Довженко-Центру скасували

Держкіно скасувало свій наказ про реорганізацію Довженко-центру в Києві.

Як повідомляють у Довженко-центрі, під час розгляду справи у Господарському суді міста Києва стало відомо, що Держкіно видало новий наказ, яким визнало оскаржуваний наказ про реорганізацію таким, що втратив чинність.

У Довженко-центрі нагадують, що розгляд справи тривав майже 9 місяців, і представники Держкіно послідовно захищали «ідею реорганізації, яка не порушує жодних прав Довженко-Центру».

“Ми могли б порадіти цьому жесту, зробленому символічно до Дня Конституції, але усвідомлюємо, що подібні накази Держкіно владне видавати і скасовувати щодня. Найближчими часом нас може чекати новий наказ, так само загрозливий і необґрунтований”, – кажуть у центрі.

Раніше Держкіно вирішило провести реорганізацію Довженко-Центру та звільнити попередню керівницю Олену Гончарук через «негативний фінансовий стан» установи. У Довженко-Центрі назвали спроби реорганізації установи «рейдерським захопленням».

10 листопада 2022 року поліція та СБУ провели обшук у приміщенні Центру, після чого активісти провели там декілька акцій протесту. Внаслідок цього Мінкульт заявив , що реорганізацію «у тому вигляді, як це відбувається зараз» треба призупинити.

Фото: Довженко-Центр : Dovzhenko Centre