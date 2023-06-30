«Нова пошта» відкрила перше відділення в Берліні

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Ірина Маймур
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«Нова пошта» відкрила перше відділення в столиці Німеччини Берліні.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Відділення НП розпочало роботу за адресою Charlottenstraße, 79/80, 10117. Там можна отримати й відправити посилки до 100 кг. Відділення працює з понеділка до суботи.

Вартість доставлення з України в Німеччину: посилки до 1 кг — 250 грн, посилки до 2 кг — 400 грн, посилки до 10 кг — 600 грн, посилки до 30 кг — 1200 грн. Термін доставлення складатиме від п’яти днів.

Це вже п’ята країна ЄС, де відкрилися відділення Nova Post. До кінця року компанія планує відкритися в Гамбурзі, Франкфурті-на-Майні, Мюнхені та Кельні.

Фото: пресслужба НП

Опубліковано: 30 червня 2023
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