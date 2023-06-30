7 видів фондю та равлики по-бургундськи: на Оболоні запрацював французький ресторан L’UCA

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Ірина Маймур
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Ресторатори з Харкова відкрили на Оболоні французький ресторан L’UCA.

Наразі він працює в тестовому режимі зі стартовим меню, пише Posteat.

Тут пропонують різні сорти мʼяса, фаршировані витриманими сирами, у поєднанні з натуральними авторськими фруктовими і травʼяними соусами, а також 7 видів фондю, раклет-бургери, равлики по-бургундськи, французькі сніданки на терасі та вино.

«Кожна наша страва складається з 5-9 інгредієнтів, за якість яких ми несемо повну відповідальність», — розповідають власники закладу.

Ціни: равлики по-бургундськи — 165 грн, сирники з тартаром із манго і брусничним соусом — 115 грн, окрошка з морепродуктами — 185 грн, салат Авансцена с креветками й авокадо — 195 грн, фондю з блакитних сирів зі скибочками лосося — 345 грн, мʼясо Люка Бессона — 295 грн

Адреса: проспект Володимира Івасюка, 6

Режим роботи: щодня 09:00 — 22:00

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Фото: L’UCA

Опубліковано: 30 червня 2023
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