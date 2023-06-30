Самса, плов та «узбецька шаурма»: на Подолі відкрили кафе «Ти + плов = любов»

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Ірина Маймур
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На розі вулиць Нижній Вал і Костянтинівської запрацювало узбецьке кафе «Ти + плов = любов».

Про це пише The Village Україна.

Кафе відкрили в одному приміщенні із баром «Вернісаж», команда якого наразі вирішила закрити заклад і шукає нову локацію.

У «Ти + плов = любов» можна скуштувати страви узбецької кухні. Серед них — плов, кебаб із картоплею, самса й «узбецька шаурма». Останню будуть продавати з окремого вікна.

Ціни: лагман — 150 грн, чучвара — 115 грн, плов «Весільний» — 160 грн, манти з телятиною — 90 грн, кебаб із картоплею — 220 грн, самса з телятиною — 45 грн, чурек — 40 грн

Адреса: вулиця Костянтинівська, 17

Режим роботи: щодня 12:00–21:00

Фото: The Village Україна

Опубліковано: 30 червня 2023
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