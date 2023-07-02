30 нових закладів, що відкрилися в Києві в червні

Скандинавський ресторан на Олімпійській, плов на Подолі, французька кухня на Оболоні та безліч закладів з шаурмою. Розповідаємо про новы місця, які з'явилися в Києві в червні.

Avi Kiosk

На місці "Трамвайної" Алекс Купер відкрив Avi Kiosk. Тут пропонують популярні види шаурми з Avi, зокрема класичну, із чедером та з фалафелем. Серед напоїв є лимонад, айран і пиво.

Ціни: класична шаурма — 159/199 грн, класична шаурма із чедером — 229 грн, шаурма зі смеш-котлетами — 189 грн, фалафель — 179 грн, айран — 45 грн

Адреса: вулиця Бульварно-Кудрявська, 2

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AYO Pizza Burger Kebab

На Виноградарі відкрився заклад AYO Pizza Burger Kebab. У закладі подають сніданки, піцу, бургери та шаурму.

Ціни: шаурма з куркою - 145 грн, чікен бургер -199 грн, піца пепероні - 225 грн

Адреса: ЖК "Варшавський", проспект Правди, 45

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Gold Bar

Gold Bar - новий коктейльний бар на Саксаганського.

У закладі можна скуштувати багато видів коктейлів та замовити кальян. В меню - бургери, деруни та Цезар.

Ціни: цезар з куркою – 150 грн, деруни з лососем – 190 грн, Aperol Spritz – 230 грн

Адреса: вул. Саксаганського 89а

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Епізод

«Епізод» - новий гастробар на Теремках (ЖК «Республіка»). Тут обіцяють влаштувати для гостей "найсмачніші епізоди життя". На сніданок готують скрембл тости та шакшуку, а також пропонують піцу, пасту, три види салату Цезар та багато цікавих закусок.

Ціни: цезар з лососем - 280 грн, скрембл тост з лососем - 265 грн, філе міньйон з трюфельним пюре - 440 грн, піца з грушею і горгонзолою - 285 грн, чизкейк - 125 грн, овочі гриль - 180 грн.

Адреса: ЖК Республіка (вулиця Теремківська, 4а)

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Kattegat

В новому скандинавському закладі на Шота Руставелі готують кістковий мозок із грінками та тартар із яловичини «Молот Тора». Також пропонують девʼять авторських коктейлів, серед яких Valhalla, Asgard і Nilfheim.

Ціни: кістковий мозок з грінкою – 260 грн, тартар із яловичини – 300 грн, коктейль Asgard – 240 грн

Адреса: вулиця Шота Руставелі, 15

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Кінь і вуса

Нова студія шаверми на Дегтярівській. За меню відповідає шеф-кухар Роберт: це вірмен, який понад 40 років працює з м’ясом. Сам готує всі соуси та маринади та не використовує напівфабрикатів. В меню декілька видів шаурми, фалафель та картопля фрі. Однак асортимент планують невдовзі розширити.

Ціни: міні-шаурма – 80 гривень, велика шаурма – 140 гривень

Адреса: вул. Дегтярівська, 31

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Льо

Винний бар та магазин на Великій Житомирській.

«Вина з полиці можна взяти додому, розпити з друзями на Пейзажній алеї, або ж випити в закладі з cork fee», — розповідають у «Льо».

Асортимент вин регулярно оновлюють. Також у закладі є селекція вин від маленьких виноробень «з акцентом на якість». До напоїв пропонують тарілки із закусками, які мають якнайкраще поєднуватися з винами.

Також у закладі є кава від CafeBoutique та випічка від Pate.

Ціни: келих італійського помаранчевого вина Denavolo Catavela — 239 грн, сардини з обпаленим лаймом — 165 грн, еспресо-тонік — 80 грн

Адреса: вул. Велика Житомирська, 20

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L’UCA

Французький ресторан на Оболоні від рестораторів з Харкова.

Тут 7 видів фондю, раклет-бургери, равлики по-бургундськи, французькі сніданки на терасі та вино.

Ціни: равлики по-бургундськи — 165 грн, фондю з блакитних сирів зі скибочками лосося — 345 грн, будь-яка м'ясна страва з овочевим крем-пюре, нормандським маслом та герандською сіллю - 295 грн

Адреса: проспект Володимира Івасюка, 6

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Lou Lou

Новий коктейльний бар з паназійськими стравами від команди з Маріуполя. В меню - роли, закуски, авторські та класичні коктейлі. Також регулярно обіцяють оновлювати меню з сезонними пропозиціями.



Ціни: чорний рол з тунцем, вугром та авокадо - 580 грн, мідії в панцирі з сиром пармезан та ікрою тобіко, під соусом унагі - 260 грн, Cosmo (інфьюз горілка-журавлина, куантро, журавлина, фреш лимона) - 250 грн

Адреса: Бессарабська площа, 2

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Любов та люди

Ресторан сучасної української кухні На Печерську в ЖК «Французький квартал-2». Його власниця та ідейна натхненниця — Юлія Саєнко.

Тут пропонують неординарні поєднання локальних продуктів та страви, які не є типово українськими, однак уже стали частиною гастрономічного життя Києва. Зокрема, є паста, рамен, хумус із солодким м’ясом і український рібай.

В закладі є дитяча кімната.



Ціни: гречаний багет із пармезаном та часником — 135 грн, перлотто з артишоками та яйцем пашот — 295 грн, хумус із солодким м’ясом — 290 грн

Адреса: вулиця Предславинська, 44

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Наливки зі Львова

Бар-магазин на території житлового комплексу Obolon Residence. Тут пропонують понад 20 видів натуральних настоянок і лікерів. Вони всі коштують по 50 гривень.

Також у закладі є класичні й авторські коктейлі. Дегустація напоїв безкоштовна. До алкоголю пропонують закуски: мариновані гриби, сирні кульки й мʼясні чипси.

Ціни: вишнева наливка – 50 грн, кавовий лікер – 50 грн, коктейль Negroni – 165 грн, сирні кульки – 80 грн

Адреса: Оболонський проспект, 26 (2 поверх)

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Neko Coffee

Кав'ярня "з котиками". В інтер'єрі безліч деталей, присвячених пухнастим. А в меню - specialty кава та кавові напої, а також різноманітні десерти. Каву роблять на зернах від Cafe Boutique. Також пропонують авторські безалкогольні коктейлі: Forest із сиропом на основі ківі й розмарину та варенням із ялинових шишок, а також Pink Fluid із трояндовим сиропом і лимонним соком.

Ціни: еспресо – 35 грн, капучино – 60 грн

Адреса: Костянтинівська, 63/12

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O!Prosecco

Сіфуд-бар від команди "Одеса-Мама". В меню устриці, закуски з морепроудктів, коктейлі, лимонад та просеко.

Ціни: устриці Фін де Клер — від 115 грн, лосось на подушці зі смаженого рамену — 270 гр, коктейль Куба Лібре — 189 грн, просеко — від 90 грн

Адреса: вулиця Князів Острозьких, 8

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Перемога

Нова пекарня на Південній Борщагівці. В меню є еклери, тарти, хліб, круасани з різною начинкою, кава, а також торти.

Ціни: еклер фісташковий - 59 грн, круасан полуничний - 89 грн, капучино від 35 грн, лимонад - 59 грн

Адреса: проспект Академіка Корольова 3 та Григоровича-Барського 1

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Пес Дюк

Pet-friendly заклад на Пирогова. “Це coffee, drink, eat, і супер pet-friendly спот в затишному "секретному дворі". Ми з чоловіком зі сходу країни і знайшли свій дім в Києві. Лого намалювала наша 4х річна дочка Стефанія, також для настрою і відчуття дому ми вирощуємо міський городик на літньому майданчику”, – розповіла БЖ співзасновниця Ірина Бугайчук.

Ціни: Еспресо — 35 грн, капуоранж – 130 грн, корн-дог — 100 грн, пай з фетою та шпинатом — 90 грн, кокосове печиво - 40 грн

Адреса: вул. Пирогова, 5, вхід через арку

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Rabbit Hole

Міське кафе з кавою, вином та сніданками. Сніданки подають весь день, а каву готують на трьох сортах арабіки. Діє акція: будь-який сніданок із кавою буде вартувати 199 гривень.

Ціни: великий сніданок із хамоном — 199 грн, великий сніданок із лососем — 199 грн, сирники із соленою карамеллю і бананом — 199 грн, капучино — 50 грн, какао — 80 грн, келих вина з полуницями — 119 грн

Адреса: вулиця Еспланадна, 32

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Річка

Рибний ресторан «Річка» від Ольги Копилової та мережі «Чорноморка» на Лавській. Заклад формую у форматі ринку-ресторану. Рибу можна купити додому або замовити страву з неї.

В меню равлики, щучі котлети по-київськи, карасі, коропи і соми. Також тут продають продукти від українських фермерів.



Ціни: равлики у вершковому соусі - 324 грн, печений сом з томатами і бринзою - 385 грн, суп з річкової риби - 198 грн.

Адреса: Лавська, 6

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Rose

Нова кондитерська від Анастасії Степанян, підприємиці з Харкова, яка за допомогою програми "Власна справа" релокувала свій бізнес до Києва.

В меню: «Картопля», «Наполеон», торти та тістечка на замовлення

Адреса: Вознесенський узвіз, 23-в

Ситий олень

Ресто-паб на Троєщині з дуже різноманітних меню. Тут готують закуски, бургери, піци, салати, страви з гриля, а також паназійські страви.

Кожного дня в закладі діють акції зі знижками на окремі продукти.

Ціни: піца «Тріо ковбас» — 298 грн, бургер Beef classic — 292 грн, цезар із лососем — 358 грн, шашлик зі свинячого ошийка — 248 грн, локшина Удон із куркою — 145 грн

Адреса: вул. Миколи Лаврухіна, 3

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Tbilisuri Шаурма

Новий заклад мережі на Теремках. Головна страва - шаурма, м'ясо для якої у грузинському маринаді, а потім смажать на грилі. Є варіант шаурми в лаваші та булці. Спеціальна пропозиція від Tbilisuri — величезна 1100-грамова м’ясна шаурма.

Можна замовити доставку.

Ціни: шаурма по-грузинськи (міні/стандарт/велика) – 130/160/180 грн, грандіозна шаурма – 370 грн, сирні палички з фірмовим соусом – 130 грн

Адреса: вул. Юлії Здановської (колишня Ломоносова), 40

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Ти + плов = любов

Нове узбецьке кафе на розі вулиць Нижній Вал і Костянтинівської. Воно знаходиться біля культового бару Beer on line ("Вернісаж", "Нефільтрат"), який нещодавно заявив про закриття.

В закладі готують плов, кебаб із картоплею, самса й «узбецьку шаурму».

Ціни: лагман — 150 грн, хумус - 60 грн, плов «Чайханський» — 135 грн, манти з телятиною — 90 грн, казан-кебаб - 220 грн

Адреса: вулиця Костянтинівська, 17

Фалафель у Хасана

«Фалафель у Хасана», який працював на Лісовій з 1997 року, після паузи відновив роботу на новову місці. Тепер фалафель у батоні Хасан готує на Арт-заводі «Платформа» у фудзоні «Вхід 6».

Ціни: веганський фалафель (110–150 гривень), фалафель із куркою (140–170 гривень)

Адреса: Магнітогорська, 1а

Fast Kebab

Мережа закладів з шаурмою, яка досить швидко розвивається. В травні новий заклад з'явився на Подолі, а в червні - на Теремках. Особливості: лаваш власного виробництва, 2 види м'яса, приготованого на грилі, багато овочів та цікаві додатки (трюфельна паста, ананас, дорблю тощо).



Ціни: кебаб "Мексика з куркою" - 135 грн, шаурма "Сирний трюфель з яловичиною" - 215 грн, полуничний лимонад - від 35 грн

Адреса: вул. Лятошинського, 14

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Finns

Необістро в парку “Муромець”. Тут готують “звичні страви з простих продуктів, але на рівні високої гастрономії”. В основі меню - різноманітні хот-доги та бургери, але насправді є все, від сніданків до десертів.

Ціни: бургер Big Kahuna з анансом - 300 грн, хот-дог Huly Huly – 250 грн, шакшука – 170 грн, сицілійський томатний суп з анчоусом - 200 грн

Адреса: X-park у парку «Муромець»

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Frumento

Українсько-італійський заклад. Тут готують італійській страви з українських крафтових продуктів. Над інтер’єром, в якому сплелися елементи двох культур, працювати брати Юдіни.

До 13.00 тут подають сніданки: вівсянку з різними додатками, оладки з амарантом та креветками, кукурудзяне суфле з грибами. В основному меню – піца, паста та різноманітні закуски.



Ціни: кукурудзяне суфле з грибами – 179 грн, піца «Маргарита» - 165 грн, карпачо з качиної грудки з цитрусовим гелем – 199 грн, піца з грушею та шовдарем – 299 грн

Адреса: вул. Петра Сагайдачного, 37

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Hustle

Кав’ярня та винний бар, два в одному. Вінтажні меблі, арт-об'єкти, дивакуваті речі та літня тераса поряд.

Готують каву та чай, наливають вино. Зокрема, є колекція вин від українських виноробів. До напоїв пропонують сендвічі, різноманітні кіші, галети та десерти.

За перший візит з домашнім улюбленцем пригощають гостя фільтром.

Ціни: еспресо — 45 грн, капучино — 55 грн, матча латте — 80 грн, сендвіч із куркою теріякі — 135 грн, піца-кіш із салямі, каперсами та моцарелою — 120 грн, брауні з мальдонською сіллю — 80 грн.

Адреса: вул. Княжий Затон, 14Б

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Yosai Street Market

Азійський стріт-фуд від Boho Yosai. Страви паназійської кухні готують просто неба - як на азійських ринках, орієнтуються на демократичні ціни та 10 гривень з кожного замовлення передають на ЗСУ.

Ціни: рис із куркою — 168 грн, фунчоза з овочами — 188 грн, удон із куркою — 158 грн, пад-тай із креветкою — 245 грн, коктейль Oriental Daiquiri — 160 грн

Адреса: вулиця Івана Мазепи, 1

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Центр шаурми

Третій заклад від родини з Маріуполя. Цього разу - на Олімпійській. Перший відкрили на Троєщині, а другий на Подолі. Тут пропонують запечену на вугіллі шаурму з трьома видами мʼяса, кебаб із телятиною і свининою, а також батат, картоплю фрі та курячі крильця під медовим соусом.

Ціни: шаурма з куркою — 110 грн, шаурма зі свининою — 120 грн, кебаб із телятиною — 140 грн, курячі крильця під медовим соусом — 130 грн, батат фрі — 120 грн

Адреса: вулиця Велика Васильківська, 66

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Шовковиця

Кав'ярня в італійському стилі, в якій подають 23 види кави, ігристе, сніданки та пасту. Щомісяця в кафе проходитимуть дегустації вин.



Ціни: англійський сніданок — 229 грн, карбонара з хамоном — 229 грн, брускета із чері, бебі моцарелою та песто — 189 грн, кавовий мілкшейк — 140 грн

Адреса: вулиця Нижній Вал, 37

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Younger

Кафе зі здоровою їжею, яке розпочало роботу в приміщенні «Інституту вертебрології та реабілітації» на Лук’янівці. Проєкт консультує Вікторія Рейнікова (Bureau Business Ideas).

У закладі пропонують солоні й солодкі круасани, сніданки та ланчі з 11:00 до 19:00. Серед напоїв є кава, матча, смузі, фреші та мілкшейки.

Ціни: міні-млинці з сиром - 120 грн, великий сніданок із яйцем, тостом, хумусом та салатом — 120 грн, круасан із беконом — 90 грн, равіолі з лососем — 220 грн, наполеон у склянці — 55 грн

Адреса: вулиця Багговутівська, 23

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