Демократичний бар Beer On Line («Вернісаж») більше не працюватиме біля Контрактової

Бар Beer On Line («Вернісаж», «Нефільтрат», «НФ») припиняє роботу в приміщенні на розі вулиць Нижній Вал і Костянтинівської.

Наразі команда закладу шукає нове приміщення, повідомляє The Village Україна.

Раніше заклад уже змінював локації.

Наразі немає точної дати, коли саме бар закриється у теперішньому приміщенні. Рішення про закриття ухвалили власники локації. Вони хочуть використовувати приміщення в інший спосіб.

Спільнота «Зірниця» збирає світлини з «Вернісажу». Надіслати свою можна за посиланням.

Відомо, що у сусідньому приміщенні планують відкрити заклад з узбецькою кухнею та шаурмою.

Раніше ми писали, що в київських закладах встановили благодійні бокси зі вживаними книгами для підтримки ЗСУ.

Фото: The Village Україна, Анна Боєнкова