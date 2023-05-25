Демократичний бар Beer On Line («Вернісаж») більше не працюватиме біля Контрактової

Бар Beer On Line («Вернісаж», «Нефільтрат», «НФ») припиняє роботу в приміщенні на розі вулиць Нижній Вал і Костянтинівської.
Наразі команда закладу шукає нове приміщення, повідомляє The Village Україна.
Раніше заклад уже змінював локації.
Наразі немає точної дати, коли саме бар закриється у теперішньому приміщенні. Рішення про закриття ухвалили власники локації. Вони хочуть використовувати приміщення в інший спосіб.
Спільнота «Зірниця» збирає світлини з «Вернісажу». Надіслати свою можна за посиланням.
Відомо, що у сусідньому приміщенні планують відкрити заклад з узбецькою кухнею та шаурмою.
Раніше ми писали, що в київських закладах встановили благодійні бокси зі вживаними книгами для підтримки ЗСУ.
Фото: The Village Україна, Анна Боєнкова