Демократичний бар Beer On Line («Вернісаж») більше не працюватиме біля Контрактової

1832
Ірина Маймур
share share

Бар Beer On Line («Вернісаж», «Нефільтрат», «НФ») припиняє роботу в приміщенні на розі вулиць Нижній Вал і Костянтинівської.

Наразі команда закладу шукає нове приміщення, повідомляє The Village Україна.

Раніше заклад уже змінював локації.

Наразі немає точної дати, коли саме бар закриється у теперішньому приміщенні. Рішення про закриття ухвалили власники локації. Вони хочуть використовувати приміщення в інший спосіб.

Спільнота «Зірниця» збирає світлини з «Вернісажу». Надіслати свою можна за посиланням.

Відомо, що у сусідньому приміщенні планують відкрити заклад з узбецькою кухнею та шаурмою.

Раніше ми писали, що в київських закладах встановили благодійні бокси зі вживаними книгами для підтримки ЗСУ.

Фото: The Village Україна, Анна Боєнкова

Опубліковано: 25 травня 2023
share share
"Заплаву орхідей" та "Гай хижих птахів" в Голосіївському районі оголосили пам'ятками природи "Заплаву орхідей" та "Гай хижих птахів" в Голосіївському районі оголосили пам'ятками природи Makhno Studio показали проєкт музею мистецтва і кераміки, який зведуть на Київщині Makhno Studio показали проєкт музею мистецтва і кераміки, який зведуть на Київщині Український дизайнер пропонує Lego випустити конструктор з маріупольською вежею. За це можна проголосувати Український дизайнер пропонує Lego випустити конструктор з маріупольською вежею. За це можна проголосувати Аварійний Дегтярівський шляхопровід цього року замінять на новий Аварійний Дегтярівський шляхопровід цього року замінять на новий Фрагмент "мосту Кличка", який витримав влучання ракети, продадуть на аукціоні Фрагмент "мосту Кличка", який витримав влучання ракети, продадуть на аукціоні “Винний плейліст”, паста з креветками та італійський Совіньйон – готові плани на вечір “Винний плейліст”, паста з креветками та італійський Совіньйон – готові плани на вечір Які мости та дороги відремонтують цьогоріч у Києві Які мости та дороги відремонтують цьогоріч у Києві З куркою гриль та ікрою: У Києві проведуть фестиваль «божевільного» морозива З куркою гриль та ікрою: У Києві проведуть фестиваль «божевільного» морозива
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.