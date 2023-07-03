Український проєкт отримав бронзового лева у Каннах

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Валерія Гуржий
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Український проєкт Wikitruth від "Українського свідка" отримав бронзового лева на міжнародному фестивалі Cannes Lions.

Метою проєкту є розповідь про злочини росії в Україні, розміщуючи фотографії руйнацій в українських містах у Вікіпедії, адже її щомісяця у росії відвідують 10,9 мільйона унікальних користувачів.

За словами авторів, проєкт помітили у росії. Російські боти почали видаляти фотографії українських міст, де є руйнації. Тоді "Українському Свідку" довелося мобілізувати світову вікі-спільноту, аби подолати цей опір.

Wikitruth отримав нагороду в категорії Sustainable Development Goals: peace, justice & strong institutions, розраховану на креативні ініціативи, які впливають на світ і роблять його кращим.

Раніше ми писали, що польсько-українсько-французький фільм In the Rearview (Звідки куди) отримав головну нагороду на на фестивалі Sheffield DocFest 2023 у Великій Британії.

Фото: Cannes Lions

Опубліковано: 03 липня 2023
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