Документальний фільм про війну в Україні отримав головний приз на міжнародноум Sheffi

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Валерія Гуржий
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Польсько-українсько-французький фільм In the Rearview (Звідки куди) отримав головну нагороду на на фестивалі Sheffield DocFest 2023 у Великій Британії.

Про це повідомила продюсерка Анна Паленчук.

"Створений з інтимністю та делікатною повагою, ми, члени журі, були приголомшені блискучою простотою цього фільму, який робить нас попутниками у всесвітній одіссеї виживання та втечі", - зазначили члени жюрі.

Фільм знятий режисером Мачеком Хамелою, який з перших днів повномасштабної війни займався евакуацією українців. У стрічці розповідаються історії людей, які були вивезені з прифронтових територій.

Раніше ми писали, що український «Памфір» увійшов до списку найкращих фільмів 2023 року за версією The Guardian.

Опубліковано: 19 червня 2023
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