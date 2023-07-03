У ЖК «Крістер Град», що на Виноградарі відкрилася кав'ярня Brewsell.

У закладі подають матчу, молочні коктейлі, чай та каву на звичайному, рослинному та безлактозному молоці. Також у кав'ярні можна скуштувати кекси, печиво та круасани.

Ціни: лате - від 55 грн, фільтр-кава - від 45 грн, лимоний кекс - 75 грн, лимонад манго-маракуя - від 59 грн, ванільний молочний коктейль - від 59 грн.

Графік роботи: 08:00-21:00

Де: ЖК «Крістер Град», вулиця Сергія Данченка, 3.

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