11 українських ВНЗ увійшли до світового рейтингу університетів

11 українських університетів увійшли до QS World University Rankings 2024.

Про це повідомили у МОН.

Рейтинг оцінює репутацію університетів, цитованість наукових публікацій, співвідношення кількості викладачів і студентів, ставлення до студентів на ринку праці та кількість іноземних викладачів та студентів.

До першої 1500 рейтингу увійшли такі українські заклади вищої освіти:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (найкращі 681-690 рейтингу);

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (найкращі 691-700 рейтингу);

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (найкращі 731-740 рейтингу);

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (найкращі 901-950 рейтингу);

НУ «Львівська політехніка» (найкращі 951-1000 рейтингу);

Сумський державний університет (найкращі 951-1000 рейтингу);

Національний університет «Києво-Могилянська академія» (НаУКМА) (найкращі 1001-1200 рейтингу);

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова (найкращі 1001-1200 рейтингу);

Львівський національний університет імені Івана Франка (найкращі 1201-1400 рейтингу);

Харківський національний університет радіоелектроніки (найкращі 1201-1400 рейтингу);

Національний університет біоресурсів і природокористування України (найкращі 1201-1400 рейтингу);

QS World University Rankings — один із найбільш впливових глобальних рейтингів університетів. У цьогорічному топі представлені 1500 закладів у 104 містах. Щоб їх відібрати, проаналізували 17,5 млн наукових робіт, опитали понад 240 тис. викладачів і роботодавців.

Раніше ми писали, що п'ять українських міст увійшли до 100 найнебезпечніших у Європі за рівнем злочинності.

Фото: Ярослав Храмов