Міноборони показало нову літню військову форму для жінок

Міноборони України презентувало оновлену літню військову форму одягу для жінок.

Йдеться про костюм літнього польового одягу для жінок-військових та жіночу білизну, повідомили в пресслужбі відомства.

Саме цей костюм мав найбільшу кількість позитивних відгуків після проведених випробувань в одній із військових частин ЗСУ.

Створюючи форму, враховували антропометричні дані жінок, зокрема будову плечей, грудної клітини, талії та стегон, а також зауваження і пропозиції українських військовослужбовиць. Завдяки цьому костюм став більш підлаштованим під жіночу будову тіла.

Нова форма має:

куліску на кітелі, завдяки якій можна відрегулювати зайвий об’єм тканини на спині;

вкорочений кітель і розрізи по боках для зручності нахилів та присідань;

еластичну стрічку під колінами, що дає змогу зменшити ширину штанини;

завищену лінію талії в штанах із «тунельним» поясом, щоби регулювати її об’єм.

Також представили універсальну білизну: з високою посадкою, з бавовною та еластаном у складі. Вона гарно тягнеться і тримає форму.

Форму створили українські виробники — ТОВ «МІК», ПП «Аллен Бізнес» і ПАТ «Трикотажна фабрика «Роза».

Фото: Міноборони