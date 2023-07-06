Міноборони показало нову літню військову форму для жінок

Міноборони України презентувало оновлену літню військову форму одягу для жінок.
Йдеться про костюм літнього польового одягу для жінок-військових та жіночу білизну, повідомили в пресслужбі відомства.
Саме цей костюм мав найбільшу кількість позитивних відгуків після проведених випробувань в одній із військових частин ЗСУ.
Створюючи форму, враховували антропометричні дані жінок, зокрема будову плечей, грудної клітини, талії та стегон, а також зауваження і пропозиції українських військовослужбовиць. Завдяки цьому костюм став більш підлаштованим під жіночу будову тіла.
Нова форма має:
Також представили універсальну білизну: з високою посадкою, з бавовною та еластаном у складі. Вона гарно тягнеться і тримає форму.
Форму створили українські виробники — ТОВ «МІК», ПП «Аллен Бізнес» і ПАТ «Трикотажна фабрика «Роза».
Фото: Міноборони