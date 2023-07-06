Міноборони показало нову літню військову форму для жінок

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Ірина Маймур
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Міноборони України презентувало оновлену літню військову форму одягу для жінок.

Йдеться про костюм літнього польового одягу для жінок-військових та жіночу білизну, повідомили в пресслужбі відомства.

Саме цей костюм мав найбільшу кількість позитивних відгуків після проведених випробувань в одній із військових частин ЗСУ.

Створюючи форму, враховували антропометричні дані жінок, зокрема будову плечей, грудної клітини, талії та стегон, а також зауваження і пропозиції українських військовослужбовиць. Завдяки цьому костюм став більш підлаштованим під жіночу будову тіла.

Нова форма має:

  • куліску на кітелі, завдяки якій можна відрегулювати зайвий об’єм тканини на спині;
  • вкорочений кітель і розрізи по боках для зручності нахилів та присідань;
  • еластичну стрічку під колінами, що дає змогу зменшити ширину штанини;
  • завищену лінію талії в штанах із «тунельним» поясом, щоби регулювати її об’єм.

Також представили універсальну білизну: з високою посадкою, з бавовною та еластаном у складі. Вона гарно тягнеться і тримає форму.

Форму створили українські виробники — ТОВ «МІК», ПП «Аллен Бізнес» і ПАТ «Трикотажна фабрика «Роза».

Фото: Міноборони

Опубліковано: 06 липня 2023
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