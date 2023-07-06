В Україні запустять міжнародну франшизу ресторанів української кухні «Най»

Міжнародну франшизу ресторанів української кухні «Най» запустять і в Україні.

Про це повідомив шеф-кухар Володимир Ярославський.

Він зазначає, що на старті концепція мережі була розрахована виключно на іноземні країни, щоби познайомити людей з усього світу з «українською культурою, їжею та ДНК».

Але нещодавно команда проєкту допрацювали концепт, адже було багато заявок від партнерів, які хотіли відкрити ресторан саме в Україні.

«Тому «НАЙ» в Україні — бути! Уже маємо перших затверджених партнерів, а ви — готуйтесь стати першими гостями», — повідомив шеф-кухар.

Усі, хто хоче відкрити ресторан «Най» в одному з міст України та світу, має залишити заявку за посиланням .

Нагадаємо, що в березні 2023 року Володимир Ярославський запустив мережу ресторанів української кухні «Най» у 30 містах світу.

Фото: Володимир Ярославський