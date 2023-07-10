На Прорізній відкрили магазин рюкзаків Bagman із кав’ярнею

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Ірина Маймур
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На вулиці Прорізній, 5 запрацював новий магазин рюкзаків, валіз та сумок Bagman із кав'ярнею. Крамницю відкрили в будинку 1950-х років.

Про це повідомляє видання DTF MAGAZINE.

Приміщення команда знайшла самотужки, під однієї із прогулянок Прорізною.

У дизайні нового магазину Bagman прагнули «максимально зберегти автентичність». Проєкт розробляла студія apartment.108.

Простір магазину складається із трьох зал: перша, із білою ліпниною на стелі, це вхідна зона, друга — шоурум із дзеркалами, кріслами та місцями для примірки, а третя — кав’ярня. Із відкриттям останньої Bagman допомогла команда простору «Багряний».

У новому магазині, окрім рюкзаків, сумок та валіз, можна купити кросівки, шкарпетки, одяг та взуття. Зокрема, є Nike, Rombaut, Saucony та Stance.

Фото: DTF MAGAZINE

Опубліковано: 10 липня 2023
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