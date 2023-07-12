Дивіться кліп Стасік на пісню «Герої вмирають», що присвячена Роману Ратушному

Виконавиця Стасік (Анастасія Шевченко) випустила кліп на пісню «Герої вмирають».

У ньому вона піднімає тему смерті захисників і захисниць України під час повномасштабного вторгнення рф.

«Герої вмирають» виконавиця присвятила активісту й військовому Роману Ратушному, який загинув під Ізюмом 9 червня 2022 року, та всім захисникам і захисницям, що померли під час великої війни.

«Герої не вмирають» — українське військове гасло. Воно підтримує бойовий дух і нагадує про присутність полеглих у наших серцях і в нашій памʼяті. Але ми маємо дивитися правді в очі. У реальності герої помирають. Цієї конкретної людини, або іншої більше не існує, на її місці буде лише чорна порожнеча. Тому гасло має лишатися гаслом, але ми завжди маємо тримати на умі, що герої вмирають, і вони помирають за нас. Тож на нас тепер лежить обовʼязок жити достойно, і боротися з ворогом так, як боролися заради нас», — розповідає Стасік.

Кліп сповнений символічних образів. Стасік постає в ньому давньогрецьким міфічним персонажем Хароном. Саме він перевозив померлих через річку Стікс. Ролі загиблих у кліпі втілили воєнні побратими співачки.

Над відео працювали режисерка Анна Бурячкова та операторка Лєна Чеховська.

Фото: Юлія Вебер