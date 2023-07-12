Ресторан Миколи Тищенка «Велюр» припинив роботу

Ресторан «Велюр» у центрі столиці, що належить Миколі Тищенку, імовірно, більше не працює.

Про це повідомляє видання «Главком».

Вивіску ресторану днями закрили чорним поліетиленом. Ані на літній терасі, ані всередині закладу немає відвідувачів.

Немає можливості й замовити столик: зазначений номер телефону недійсний, а на сайті не відповідають. Доставка їжі з «Велюру» так само не працює.

Власник закладу ніяк ситуацію не коментував.

Нагадаємо, що ресторан «Велюр» свого часу «прославився» тим, що в час пандемії приймав та годував нардепів, ексчиновників та бізнесменів попри карантинні заборони.

Фото: «Главком»