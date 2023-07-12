Ресторан Миколи Тищенка «Велюр» припинив роботу

1263
Ірина Маймур
share share

Ресторан «Велюр» у центрі столиці, що належить Миколі Тищенку, імовірно, більше не працює.

Про це повідомляє видання «Главком».

Вивіску ресторану днями закрили чорним поліетиленом. Ані на літній терасі, ані всередині закладу немає відвідувачів.

Немає можливості й замовити столик: зазначений номер телефону недійсний, а на сайті не відповідають. Доставка їжі з «Велюру» так само не працює.

Власник закладу ніяк ситуацію не коментував.

Нагадаємо, що ресторан «Велюр» свого часу «прославився» тим, що в час пандемії приймав та годував нардепів, ексчиновників та бізнесменів попри карантинні заборони.

Фото: «Главком»

Опубліковано: 12 липня 2023
share share
У Бучі відкрили кав’ярню “Чорнява”: у ній збирають гроші для військових У Бучі відкрили кав’ярню “Чорнява”: у ній збирають гроші для військових Дивіться кліп Стасік на пісню «Герої вмирають», що присвячена Роману Ратушному Дивіться кліп Стасік на пісню «Герої вмирають», що присвячена Роману Ратушному Мультфільм «Мавка. Лісова пісня» обігнав «Аватар 2» в українському прокаті Мультфільм «Мавка. Лісова пісня» обігнав «Аватар 2» в українському прокаті До та після: з фасаду ТЦ на Позняках демонтували 68 незаконних рекламних вивісок До та після: з фасаду ТЦ на Позняках демонтували 68 незаконних рекламних вивісок Активісти продовжують відновлювати дачу-пам’ятку в Пущі-Водиці: як доєднатися Активісти продовжують відновлювати дачу-пам’ятку в Пущі-Водиці: як доєднатися В історичному ареалі Львова зведуть будівлю з квартирами та офісами: візуалізації В історичному ареалі Львова зведуть будівлю з квартирами та офісами: візуалізації В Ірпені демонтували пам’ятник радянському солдату В Ірпені демонтували пам’ятник радянському солдату Дивіться, як виглядає сквер на Шулявці, який облаштували на місці МАФів Дивіться, як виглядає сквер на Шулявці, який облаштували на місці МАФів
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.