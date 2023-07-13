Розмовний чатбот Bard від Google запрацював в Україні

В Україні тепер доступний чатбот зі штучним інтелектом від Google — Bard.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«Відсьогодні українці можуть скористатися всіма можливостями розмовного бота українською мовою та оптимізувати свій час», — повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Сервіс допомагає отримувати чіткі відповіді на запитання. Користувач формулює запит, а Bard шукає відповідну інформацію в мережі. Наразі Bard розуміє понад 40 мов світу.
Що ще може Bard:
Фото: Voonze.com