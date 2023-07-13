Розмовний чатбот Bard від Google запрацював в Україні

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Ірина Маймур
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В Україні тепер доступний чатбот зі штучним інтелектом від Google — Bard.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Відсьогодні українці можуть скористатися всіма можливостями розмовного бота українською мовою та оптимізувати свій час», — повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Сервіс допомагає отримувати чіткі відповіді на запитання. Користувач формулює запит, а Bard шукає відповідну інформацію в мережі. Наразі Bard розуміє понад 40 мов світу.

Що ще може Bard:

  • слухати відповіді, а не лише читати їх. Це корисно, якщо ви хочете почути правильну вимову слова або, наприклад, вірш;
  • зберігати історію розмов. Є можливість переглянути історію змін та ваш діалог з Bard;
  • експортувати код Python у Replit (на додаток до Google Colab);
  • ділитися вашими розмовами з друзями.

Фото: Voonze.com

Опубліковано: 13 липня 2023
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