Розмовний чатбот Bard від Google запрацював в Україні

В Україні тепер доступний чатбот зі штучним інтелектом від Google — Bard.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Відсьогодні українці можуть скористатися всіма можливостями розмовного бота українською мовою та оптимізувати свій час», — повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Сервіс допомагає отримувати чіткі відповіді на запитання. Користувач формулює запит, а Bard шукає відповідну інформацію в мережі. Наразі Bard розуміє понад 40 мов світу.

Що ще може Bard:

слухати відповіді, а не лише читати їх. Це корисно, якщо ви хочете почути правильну вимову слова або, наприклад, вірш;

зберігати історію розмов. Є можливість переглянути історію змін та ваш діалог з Bard;

експортувати код Python у Replit (на додаток до Google Colab);

ділитися вашими розмовами з друзями.

Фото: Voonze.com