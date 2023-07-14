Пиво й бургери: на Осокорках відкрився спільний заклад Konteyner та Burger Farm

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Ірина Маймур
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На Осокорках запрацював пивний магазин-бар Konteyner разом із бургерною Burger Farm.

Спільний заклад має простору літню терасу, пише The Village Україна.

Із напоїв Konteyner пропонує класичні сорти пива й крафтові пропозиції, а також нові зразки українського й закордонного пива в пляшках і банках.

У меню Burger Farm є бургери, крильця, гарніри й страви для веганів.

Ціни: пиво на розлив – від 45 грн, пиво Borschch від Litopys – 63 грн, класичний гамбургер – 110 грн, курячі стріпси – 100 грн, фалафель-боли – 60 грн, сніданки – від 130 грн, картопля фрі – 69 грн

Адреса: вулиця Княжий Затон, 14-Б

Режим роботи: щодня з 11:00–22:00

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Фото: Konteyner, The Village Україна

Опубліковано: 14 липня 2023
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