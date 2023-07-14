У Козині згоріли будівлі комплексу відпочинку Queen Country Club

Будівлі заміського комплексу Queen Country Club у Козині вигоріли повністю внаслідок пожежі 13 липня, повідомив громадський діяч Андрій Смолій.
О 19:53 рятувальники ліквідували пожежу. Внаслідок події постраждало двоє людей: рятувальник, який отримав тепловий удар і був госпіталізований, а також цивільна особа, попередньо через отруєння продуктами горіння, зазначили в ДСНС.
По прибуттю на місце події було встановлено, що вогнем повністю охоплено приміщення ресторану, дитячої кімнати, лазні та столової, які знаходяться в одній будівлі, пише Смолій. Через солом'яний дах вогонь швидко розповсюджувався по конструкціях.
Нагадаємо, що комплекс відпочинку Queen Country Club раніше входив до холдингу Bulldozer Group російського бізнесмена Олександра Орлова. З початком вторгнення команда Queen Country Club повідомила, що розриває співробітництво з Bulldozer Group.
Фото: Андрій Смолій