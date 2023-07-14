У Козині згоріли будівлі комплексу відпочинку Queen Country Club

Будівлі заміського комплексу Queen Country Club у Козині вигоріли повністю внаслідок пожежі 13 липня, повідомив громадський діяч Андрій Смолій.

О 19:53 рятувальники ліквідували пожежу. Внаслідок події постраждало двоє людей: рятувальник, який отримав тепловий удар і був госпіталізований, а також цивільна особа, попередньо через отруєння продуктами горіння, зазначили в ДСНС.

По прибуттю на місце події було встановлено, що вогнем повністю охоплено приміщення ресторану, дитячої кімнати, лазні та столової, які знаходяться в одній будівлі, пише Смолій. Через солом'яний дах вогонь швидко розповсюджувався по конструкціях.

Queen Country Club до пожежі

Нагадаємо, що комплекс відпочинку Queen Country Club раніше входив до холдингу Bulldozer Group російського бізнесмена Олександра Орлова. З початком вторгнення команда Queen Country Club повідомила , що розриває співробітництво з Bulldozer Group.

Фото: Андрій Смолій