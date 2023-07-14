Обряд Маланки і бджільництво з Луганщини: до переліку культурної спадщини України внесли нові елементи

До Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України внесли 5 нових позицій.

Про це повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики України.

Які саме елементи внесли:

Традиційне ремесло бджільництва у Сватівському районі Луганської області;

Традицію гуцульського художнього дереворізьблення;

Традиційний обряд Маланка села Белуя Івано-Франківської області;

Традиційні жіночі прикраси із бісеру на Прикарпатті;

Традицію і технологію вишивки жіночої сорочки на Гадяччині.

Наразі територіальні громади мають подати Мінкульту плани охорони зазначених елементів. До їхнього розроблення необхідно залучити громадськість. Також план має містити інформацію про передачу знань про елементи нематеріальної культурної спадщини в спільнотах, дослідження культурного простору, пов’язаного з елементом, та підвищення обізнаності про елемент серед широкого загалу.

Фото: Міністерство культури та інформаційної політики України