Обряд Маланки і бджільництво з Луганщини: до переліку культурної спадщини України внесли нові елементи

До Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України внесли 5 нових позицій.
Про це повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики України.
Які саме елементи внесли:
Наразі територіальні громади мають подати Мінкульту плани охорони зазначених елементів. До їхнього розроблення необхідно залучити громадськість. Також план має містити інформацію про передачу знань про елементи нематеріальної культурної спадщини в спільнотах, дослідження культурного простору, пов’язаного з елементом, та підвищення обізнаності про елемент серед широкого загалу.
Фото: Міністерство культури та інформаційної політики України