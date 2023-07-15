У ВООЗ визнали, що підсолоджувач аспартам, який є у складі Coca-Cola, "може викликати рак"

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Валерія Гуржий
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У ВООЗ пійшли висновку, що підсолоджувач аспартам "може викликати рак", але він залишається безпечним для споживання у вже узгоджених кількостях.

Про це пише Reuters.

Аспартам є штучним (хімічним) підсолоджувачем, який широко використовується в різних харчових продуктах і напоях з 1980-х років, включаючи дієтичні напої в тому числі Coca-Cola та Pepsi, жувальну гумку, желатин, морозиво, молочні продукти, такі як йогурт, сухі сніданки, зубну пасту та ліки, такі як краплі від кашлю та жувальні засоби, вітаміни.

Міжнародне агентство з дослідження раку (IARC), що базується в Ліоні, Франція, заявило, що аспартам є "можливим канцерогеном". Така класифікація означає, що є обмежені докази того, що речовина може викликати рак.

ВООЗ заявила, що існуючі рівні споживання означають, наприклад, що людині вагою 60-70 кг доведеться випивати більше 9-14 банок газованої води щодня, щоб перевищити ліміт, виходячи із середнього вмісту аспартаму в напоях.

«Наші результати не вказують на те, що випадкове споживання може становити ризик для більшості споживачів», — сказав керівник відділу харчування ВООЗ Франческо Бранка.

Фото: Unsplash\Ben Moreland

Опубліковано: 15 липня 2023
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