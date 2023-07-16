У Києві відкрився другий магазин суші норвезької компанії Egersund

Норвезька компанія Egersund відкрила другий магазин суші у Києві. Заклад розташований на лівому березі.

У магазині можна придбати весь асортимент боулів, суші та ролів та страв з Lazy Kitchen, а розрахунок зробити за допомогою банківського терміналу. Готівковий розрахунок в даному магазині не передбачений.

Ціни: рол Роял філадельфія з лососем - 440 грн, норвезький рол з матіасом - 180 грн, тар-тар з лосося - 545 грн, каліфорнія з лососем у кунжуті - 365 грн, макі-ролі з лососем - 235 грн, боул з лососем та рисом - 415 грн, окунь червоний гриль - 490 грн, скумбрія в італійських травах гриль - 390 грн, сендвіч із лососем слабосолоним - 240 грн.

Де: Дніпровська набережна 14.

Графік роботи: Пн-Нд з 11:00 до 21:00.

Фото: Egersund