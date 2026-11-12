Українка Катерина Садурська першою серед жінок занурилася на 90 метрів без ластів

11 листопада українська фридайверка Катерина Садурська встановила новий абсолютний світовий рекорд серед жінок на змаганнях AIDA Blue Element у Домініці, які тривають 8–17 листопада. Спортсменка занурилася на 90 метрів без ластів.

Садурська стала першою жінкою у світі, яка досягла такої глибини в дисципліні CNF (Constant Weight No Fins) — пірнанні з постійною вагою без ластів.

У цій дисципліні спортсмени занурюються та повертаються на поверхню на одному вдиху, використовуючи лише силу власних м'язів. Ласти й підтягування за трос заборонені.

Попередній абсолютний рекорд також належав Садурській. 30 листопада 2025 року на змаганнях CMAS Deep Dominica українка занурилася на 88 метрів. А 23 листопада того ж року вона встановила рекорд за версією AIDA, досягнувши глибини 86 метрів.

До кар'єри у фридайвінгу Садурська займалася синхронним плаванням. Вона здобула три бронзові медалі чемпіонату світу 2013 року, двічі ставала чемпіонкою Європи та брала участь в Олімпійських іграх 2016 року в Ріо-де-Жанейро.

У 2021 році спортсменка виборола срібло на чемпіонаті світу з фридайвінгу Kaş Başka, а наступного року здобула золото. У серпні 2026-го вона вперше стала чемпіонкою світу CMAS у дисципліні CWT — пірнанні з постійною вагою в ластах, занурившись на 108 метрів.