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Українка Катерина Садурська першою серед жінок занурилася на 90 метрів без ластів

Ірина Маймур 12 листопада 2026
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11 листопада українська фридайверка Катерина Садурська встановила новий абсолютний світовий рекорд серед жінок на змаганнях AIDA Blue Element у Домініці, які тривають 8–17 листопада. Спортсменка занурилася на 90 метрів без ластів.

Садурська стала першою жінкою у світі, яка досягла такої глибини в дисципліні CNF (Constant Weight No Fins) — пірнанні з постійною вагою без ластів.

У цій дисципліні спортсмени занурюються та повертаються на поверхню на одному вдиху, використовуючи лише силу власних м'язів. Ласти й підтягування за трос заборонені.

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Попередній абсолютний рекорд також належав Садурській. 30 листопада 2025 року на змаганнях CMAS Deep Dominica українка занурилася на 88 метрів. А 23 листопада того ж року вона встановила рекорд за версією AIDA, досягнувши глибини 86 метрів.

До кар'єри у фридайвінгу Садурська займалася синхронним плаванням. Вона здобула три бронзові медалі чемпіонату світу 2013 року, двічі ставала чемпіонкою Європи та брала участь в Олімпійських іграх 2016 року в Ріо-де-Жанейро.

У 2021 році спортсменка виборола срібло на чемпіонаті світу з фридайвінгу Kaş Başka, а наступного року здобула золото. У серпні 2026-го вона вперше стала чемпіонкою світу CMAS у дисципліні CWT — пірнанні з постійною вагою в ластах, занурившись на 108 метрів.

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