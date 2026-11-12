Норі, панетоне, прошутто: розкажіть, що обираєте в «Сільпо»

Купуєте чипси з норі, дубайський шоколад чи інші заморські продукти в «Сільпо»? За всім цим стоїть «Власний імпорт» — команда дегустаторів, яка відбирає найцікавіші гастроновинки з усього світу. Ми хочемо дізнатися, які продукти вам до вподоби та як стати кращими. Для цього створили опитування, за участь у якому можна отримати знижку 10% на обрані товари «Власного імпорту».

Розкажіть, як часто купуєте імпортні продукти, скільки зазвичай на них витрачаєте та що кладете до кошика найчастіше. Опитування триватиме до 15 листопада 2026 року включно. Щоб отримати знижку, наприкінці опитування вкажіть номер телефону, на який зареєстровано ваш «Власний Рахунок» у «Сільпо». Перелік товарів зі знижкою доступний за посиланням.