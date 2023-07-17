Дивіться, як зараз виглядає відремонтована ірпінська набережна

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Валерія Гуржий
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В Ірпіні повністю завершили ремонт набережної.

Про це повідомив міський голова міста Олександр Маркушин.

Ще минулої весни сюди прилітали російські снаряди, а нині вже рік як займаються спортом та відпочивають ірпінчани.

"Основні пошкодження були відремонтовані одразу після втечі російських окупантів з Київщини"

Зокрема, зараз працівники благоустрою завершили ремонт пошкоджених форсунок для поливу газонів, замінили ліхтарі та плитку. Пофарбували інсталяції. Таким чином зробили набережну такою ж, як до повномасштабного вторгнення.

Опубліковано: 17 липня 2023
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