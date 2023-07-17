У Трипіллі на городі знайшли уламки печей і горщиків XVII століття

У селі Трипілля Київської області на городі виявили уламки печей і горщиків XVII століття.

Про це повідомили на кафедрі археології та давньої історії Київського університету імені Бориса Грінченка.

Зазначається, що в прадавні часи на території селища розміщувалося давнє місто Трипілля. Під час Руїни воно було знищене, а будівлі зруйновані.

А тепер на городі виявили уламки прикрашених кахлями печей та частинки горщиків, у яких варили борщ і готували вареники для містян.

Як зазначають працівники кафедри, ці фрагменти знайшли на трипільських городах 23 лютого 2022 року.

Фото: кафедра археології та давньої історії Київського університету імені Бориса Грінченка