У Трипіллі на городі знайшли уламки печей і горщиків XVII століття

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Ірина Маймур
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У селі Трипілля Київської області на городі виявили уламки печей і горщиків XVII століття.

Про це повідомили на кафедрі археології та давньої історії Київського університету імені Бориса Грінченка.

Зазначається, що в прадавні часи на території селища розміщувалося давнє місто Трипілля. Під час Руїни воно було знищене, а будівлі зруйновані.

А тепер на городі виявили уламки прикрашених кахлями печей та частинки горщиків, у яких варили борщ і готували вареники для містян.

Як зазначають працівники кафедри, ці фрагменти знайшли на трипільських городах 23 лютого 2022 року.

Фото: кафедра археології та давньої історії Київського університету імені Бориса Грінченка

Опубліковано: 17 липня 2023
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