Кава, десерти та сендвічі: на Соломʼянці відкрили кавʼярню «Сікрет кап»

На Повітрофлотському проспекті запрацювала кавʼярня «Сікрет кап».

Серед напоїв тут є кава, кавові напої, какао та лимонади. До них можна взяти десерти (горішки, круасани, абрикосовий пиріг, брауні, карамельний тарт) і сендвічі (з куркою і фетою, телятиною і журавлиною та манго й чотирма видами сиру).

Чотирилапих у «Сікрет кап» пригощають прохолодною водою та безкоштовними смаколиками.

Ціни: еспресо – 35 грн, фільтр – 60 грн, капучино – 45 грн, флет-вайт – 55 грн, лате – 60 грн, раф – 65 грн, какао – 50 грн, лимонади – 60 грн

Адреса: Повітрофлотський проспект, 20/1

Режим роботи: щодня 08:00-21:00

Instagram

Фото: «Сікрет кап»