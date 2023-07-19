Власники знищеного житла на Київщині можуть отримати компенсацію через програму «єВідновлення»

Власники зруйнованого майна на Київщині можуть подати заяву в сервісі «Дія» та отримати компенсацію. 18 липня почалося бета-тестування послуги.

Про це повідомили у пресслужбі «Дії».

Наразі долучитися до бета-тестування можуть ті українці, які:

досягнули 18 років;

мають верифікований РНОКПП;

попередньо надіслали повідомлення про зруйноване майно;

мають зруйновану домівку на території села Мощун у Гостомельській територіальній громаді або в смт Бородянка Бородянської селищної територіальної громади Київської області;

є єдиним власником майна, яке зареєстроване в Державному реєстрі речових прав (ДРРП).

Долучитися до бета-тесту можна за посиланням.

Після тестування послуга стане доступною для інших населених пунктів, а незабаром і для майна, що має співвласників.

У Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури пояснили , що це — частина другого етапу державної політики із забезпечення житлом українців, чия оселя була пошкоджена або знищена внаслідок збройної агресії росії. На попередньому етапі запустили програму «єВідновлення» для дрібного ремонту пошкодженого житла.