Власники знищеного житла на Київщині можуть отримати компенсацію через програму «єВідновлення»

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Ірина Маймур
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Власники зруйнованого майна на Київщині можуть подати заяву в сервісі «Дія» та отримати компенсацію. 18 липня почалося бета-тестування послуги.

Про це повідомили у пресслужбі «Дії».

Наразі долучитися до бета-тестування можуть ті українці, які:

  • досягнули 18 років;
  • мають верифікований РНОКПП;
  • попередньо надіслали повідомлення про зруйноване майно;
  • мають зруйновану домівку на території села Мощун у Гостомельській територіальній громаді або в смт Бородянка Бородянської селищної територіальної громади Київської області;
  • є єдиним власником майна, яке зареєстроване в Державному реєстрі речових прав (ДРРП).

Долучитися до бета-тесту можна за посиланням.

Після тестування послуга стане доступною для інших населених пунктів, а незабаром і для майна, що має співвласників.

У Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури пояснили, що це — частина другого етапу державної політики із забезпечення житлом українців, чия оселя була пошкоджена або знищена внаслідок збройної агресії росії. На попередньому етапі запустили програму «єВідновлення» для дрібного ремонту пошкодженого житла.

Фото: Tierra Mallorca/Unsplash

Опубліковано: 19 липня 2023
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