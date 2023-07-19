«Ліси України» відкрили під Житомиром перший рекреаційний пункт: фото

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Ірина Маймур
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Перший зі 120 рекреаційних пунктів державного підприємства «Ліси України» запрацював у зеленій зоні неподалік від Житомира. Відпочинок тут — повністю безкоштовний.

Про це повідомив виданню Lb.ua в. о. генерального директора компанії Юрій Болоховець.

Пілотний проєкт реалізували на базі Столичного лісового офісу.

Рекреаційний пункт облаштували альтанками, столами, лавками, мангалами й дитячими майданчиками. Біля зони відпочинку передбачені паркувальні місця для автівок і можливість підʼїзду для кемперів.

За цей рік ДП «Ліси України» планує відкрити понад 100 рекреаційних пунктів по всій країні. Їх облаштують здебільшого вздовж трас.

Загальна сума інвестицій у проєкт складає понад 100 мільйонів гривень.

Це «перша в історії» українського лісового господарства програма розвитку рекреації всеукраїнського рівня. Раніше влаштуванням майданчиків для дозвілля займались лісгоспи. Програма передбачає створення 5 класів осередків дозвілля — від найпростіших до великих комплексів із повноцінною інфраструктурою.

Незабаром компанія планує випустити мапу відпочинкових осередків.

«Ліси України» — це державне підприємство, яке відповідає за охорону, захист, лісорозведення, лісовідновлення та увесь комплекс інших функцій, включно з заготівлею та реалізацією деревини.

Фото: Юрій Болоховець

Опубліковано: 19 липня 2023
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