«Ліси України» відкрили під Житомиром перший рекреаційний пункт: фото

Перший зі 120 рекреаційних пунктів державного підприємства «Ліси України» запрацював у зеленій зоні неподалік від Житомира. Відпочинок тут — повністю безкоштовний.
Про це повідомив виданню Lb.ua в. о. генерального директора компанії Юрій Болоховець.
Пілотний проєкт реалізували на базі Столичного лісового офісу.
Рекреаційний пункт облаштували альтанками, столами, лавками, мангалами й дитячими майданчиками. Біля зони відпочинку передбачені паркувальні місця для автівок і можливість підʼїзду для кемперів.
За цей рік ДП «Ліси України» планує відкрити понад 100 рекреаційних пунктів по всій країні. Їх облаштують здебільшого вздовж трас.
Загальна сума інвестицій у проєкт складає понад 100 мільйонів гривень.
Це «перша в історії» українського лісового господарства програма розвитку рекреації всеукраїнського рівня. Раніше влаштуванням майданчиків для дозвілля займались лісгоспи. Програма передбачає створення 5 класів осередків дозвілля — від найпростіших до великих комплексів із повноцінною інфраструктурою.
Незабаром компанія планує випустити мапу відпочинкових осередків.
«Ліси України» — це державне підприємство, яке відповідає за охорону, захист, лісорозведення, лісовідновлення та увесь комплекс інших функцій, включно з заготівлею та реалізацією деревини.
Фото: Юрій Болоховець