Пастрамі в кожній страві: в ТРЦ River Mall запрацював ресторан Pastrami

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Ірина Маймур
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На Осокорках в ТРЦ River Mall розпочав роботу новий заклад Pastrami. Він відкрився навпроти кавʼярні Takava і має велику терасу з краєвидом на набережну.

Назва закладу походить від «пастрамі» — мʼясного делікатесу з яловичини. Цей продукт — головний інгредієнт у стравах ресторану.

У меню Pastrami є pastrami on rye (сендвіч із пастрамі та соусами), салати з додаванням пастрамі, бургер з індичкою, а також лимонади та алкогольні напої (вина, коктейлі). З десертів тут можна замовити полуничний медовик, меренговий рулет, чізкейк та макаронс.

Ціни: бургер із пастрамі — 265 грн, салат «Цезар» із пастрамі з індички — 245 грн, індичка із соусом тонато — 260 грн, сирна тарілка з трюфельним медом — 250 грн, чізкейк кокос — лайм — 130 грн, макарон — 55 грн, Negroni — 250 грн, лимонад — 110 грн

Адреса: Дніпровська набережна, 12

Режим роботи: щодня 10:00–22:00

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Фото: Pastrami

Опубліковано: 21 липня 2023
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