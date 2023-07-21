На Київщині відбудували знищений росіянами притулок для тварин Best Friends

У селі Фасова на Київщині повністю відновили зруйнований російськими обстрілами притулок для тварин Best Friends, пише RAU.

Кошти на відбудову зібрали Suziria Group та UAnimals в межах проєкту Tails Change. Повне відновлення притулку вартувало майже 2 млн гривень.

Реконструкція Best Friends тривала майже чотири місяці. За цей час у притулку збудували ветеринарний комплекс із більшою кількістю місць для розміщення тварин. Він оснащений операційною, інфекційним, терапевтичним і реабілітаційним відділенням, а також кабінетом лікаря.

За оздоблення притулку відповідала компанія Kailas-V. Вона створила в Україні понад 70 муралів, зокрема й «Святу Джавеліну», «Грушевського» і «Крути».

Минулоріч притулок Best Friends двічі постраждав від авіанальотів та чисельних обстрілів «Градами». Велика частина основної будівлі і вольєрів була зруйнована.

Через це притулок замість понад 1300 тварин міг прийняти лише біля 800. До того ж Best Friends врятував понад 200 котів та собак, евакуйованих із Бахмута, Краматорська, Харківської області та Донецької області, тож отримав ще й додаткове навантаження.

Фото: RAU