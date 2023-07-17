Волонтери збирають гроші на будівництво притулку для тварин на Київщині

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Валерія Гуржий
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На Київщині волонтери збирають гроші для запуску постійно діючого притулку ПітБульХелп.

Команда успішно працює над порятунком тварин вже більше 10 років і зараз має під опікою близько 90 собак і 30 котів, які постійно прилаштовуються і оновлюються. Також команда має багато волонтерів та кінологів.

Всі ці роки команда не присипляє собак, яких в стандартних умовах вважають приреченими. Волонтери і донори що обирають таку політику утримують деяких тварин по 7-10 років.

Більшість підопічних - стафи, пітбулі та бультер’єри, тому прилаштування завжди вимагає особливих зусиль, і у війну навантаження зросло в рази.

Зараз до волонтерів приїхало 7 нових собак.

"Ми досі не змогли їх розмістити. Наші перевірені перетримки забиті, перетримки з сумнівною репутацією ми не розглядаємо взагалі. З деякими нашими волонтерами живе по 5-10 собак. Зваживши ситуацію ми зрозуміли що нам потрібне постійне місце для притулку"

Наразі команда знайшла ідеальну ділянку для старту притулку. Вона велика, віддалена від сусідів і там вже проведені комунікації. До неї можна зручно доїхати з різних місць багатьма видами транспорту, що дуже важливо для притулку, який залежить від волонтерів, опікунів та інших гостей.

Ціна розкішної ділянки для більше 100 підопічних ПітБульХелп - приблизно $15 000 або приблизно 570 000грн.

Допомогти команді волонтерів можна за посиланням.

Фото: ПітБульХелп

Опубліковано: 17 липня 2023
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