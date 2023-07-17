Волонтери збирають гроші на будівництво притулку для тварин на Київщині

На Київщині волонтери збирають гроші для запуску постійно діючого притулку ПітБульХелп.

Команда успішно працює над порятунком тварин вже більше 10 років і зараз має під опікою близько 90 собак і 30 котів, які постійно прилаштовуються і оновлюються. Також команда має багато волонтерів та кінологів.

Всі ці роки команда не присипляє собак, яких в стандартних умовах вважають приреченими. Волонтери і донори що обирають таку політику утримують деяких тварин по 7-10 років.

Більшість підопічних - стафи, пітбулі та бультер’єри, тому прилаштування завжди вимагає особливих зусиль, і у війну навантаження зросло в рази.

Зараз до волонтерів приїхало 7 нових собак.

"Ми досі не змогли їх розмістити. Наші перевірені перетримки забиті, перетримки з сумнівною репутацією ми не розглядаємо взагалі. З деякими нашими волонтерами живе по 5-10 собак. Зваживши ситуацію ми зрозуміли що нам потрібне постійне місце для притулку"

Наразі команда знайшла ідеальну ділянку для старту притулку. Вона велика, віддалена від сусідів і там вже проведені комунікації. До неї можна зручно доїхати з різних місць багатьма видами транспорту, що дуже важливо для притулку, який залежить від волонтерів, опікунів та інших гостей.

Ціна розкішної ділянки для більше 100 підопічних ПітБульХелп - приблизно $15 000 або приблизно 570 000грн.

Допомогти команді волонтерів можна за посиланням.

Фото: ПітБульХелп