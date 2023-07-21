У Telegram з’явилися Stories: як користуватися новою функцією

У месенджері Telegram впровадили формат Stories.

Кнопка для запису Stories з’явилася в правому верхньому кутку над Telegram-чатами, позначки опублікованих Stories над чатами в месенджері, а архів збережених історій — у розділі «Налаштування» під користувацьким іменем.

Наразі публікувати сториз можуть тільки користувачі із преміумпідпискою, переглядати — усі користувачі. Щоб активувати функцію, треба оновити месенджер в AppStore або Google Play.

Знімати сториз наразі можна на дві камери водночас. Поки можна публікувати історії виключно з особистого акаунту, а не від імені каналів. Відповідати на публікації інших анонімно.

Засновник Telegram, росіянин Павло Дуров повідомив про впровадження формату Stories у червні 2023 року. Він заявив, що ця функція буде обмеженою, а користувачі зможуть самостійно встановити час перегляду сториз (6, 12, 24 або 48 годин).

Фото: VOI