Повітряні сили сповіщатимуть про загрози ракетних атак рф в офіційному Telegram-каналі

Відтепер Повітряні сили офіційно інформуватимуть про запуски ракет і безпілотників, а також напрямки і злети літаків у своєму Telegram-каналі.

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат у етері телемарафону.

Так вирішили через численні запити від журналістів та громадян.

«Дуже багато моніторингових пабліків сьогодні існує, які надають інформацію. Громадяни довіряють тому чи іншому пабліку, і постійно хочуть бачити свіжу, оновлену інформацію щодо того, хто саме і з якого напрямку і як атакує. У Повітряних силах ми теж, зрештою, будемо це робити, громадян це турбує», — зазначив Ігнат.

Фото ілюстративне/Hromadske