Дивіться, як киянин перетворив типове парадне будинку на місце відпочинку

В одному із будинків по вулиці Бориспільській, киянин перетворив звичайне парадне типового будинку на цікаве і комфортне місце відпочинку.

Про це повідомили у Дарницькій РДА.

Ідейний натхненник та виконавець усіх робіт - місцевий мешканець Максим, розповів, що задум облаштування такого простору відпочинку в його парадному виник приблизно 3 роки тому.

Тоді він побачив, скільки "потрібних" речей сусіди виносять на смітник - це і залишки будівельних матеріалів, і меблі, і посуд, і навіть, побутова техніка. Зараз такі речі отримують «друге життя» у просторі для відпочинку.

Фото: Дарницька РДА