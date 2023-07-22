Дивіться, як киянин перетворив типове парадне будинку на місце відпочинку

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Валерія Гуржий
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В одному із будинків по вулиці Бориспільській, киянин перетворив звичайне парадне типового будинку на цікаве і комфортне місце відпочинку.

Про це повідомили у Дарницькій РДА.

Ідейний натхненник та виконавець усіх робіт - місцевий мешканець Максим, розповів, що задум облаштування такого простору відпочинку в його парадному виник приблизно 3 роки тому.

Тоді він побачив, скільки "потрібних" речей сусіди виносять на смітник - це і залишки будівельних матеріалів, і меблі, і посуд, і навіть, побутова техніка. Зараз такі речі отримують «друге життя» у просторі для відпочинку.

Фото: Дарницька РДА

Опубліковано: 22 липня 2023
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