Росіяни пошкодили Будинок вчених в Одесі, який є пам'яткою архітектури: що про нього відомо

Під час нічної атаки росіян по Одесі пошкодження зазнала пам'ятка архітектури - Будинок вчених, також відомий як садиба Толстих.

Відомо, що внаслідок ракетного удару вилетіли всі старовинні вітражі, постраждало внутрішнє оздоблення, ліпнина та меблі. При цьому, сама будівля практично не постраждала.

Сама будівля побудована у 1832 році за проектом архітектора Ф. К. Боффо, а у 1838 році будівлю викупив граф Толстой. Після приходу більшовиків до влади його заарештували, а майно відібрали.

У 1920 р. після остаточного встановлення радянської влади в Одесі, в особняку Товстих був відкритий "Перший народний музей". У 1934 році в колишній особняк Товстих переїхала обласна організація профспілки працівників освіти і науки України «Одеський будинок вчених».

Такий вигляд мав Будинок вчених до російського обстрілу

У березні 1944 році німці, перед тим, як залишити Одесу, збиралися підірвати Будинок вчених, але міни вдалося знешкодити, і Будинок вчених був врятований.

У 1990-ті роки у ньому хотіли зробити бізнес-клуб, але його директорка Галина Терещенко зуміла добитися, дійшовши до ЮНЕСКО, щоб Будинок вчених залишився надбанням Одеси і одеситів.

У 2000 роках в Будинку вчених був відкритий музей.

Відомо, що внаслідок нічної атаки на місто пошкоджено 25 пам'яток архітектури. Всі вони розташовані в історичному центрі Одеси, який внесено Списку спадщини ЮНЕСКО.

Фото: Архітектура Одеси, Вікіпедія