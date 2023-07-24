Twitter офіційно став X: змінився логотип та домен

Ілон Маск змінив назву Twitter на Х та змінив логотип соціальної мережі. Наразі адреса сайту залишається старою, але x.com переадресовує на Twitter.

"X – це майбутній стан необмеженої інтерактивності, зосереджений на аудіо, відео, обміні повідомленнями, платежах/банкінгу, створюючи глобальний ринок ідей, товарів, послуг та можливостей. Завдяки штучному інтелекту X об'єднає нас усіма способами, які ми тільки починаємо представляти", – написала виконавча директорка соцмережі Лінда Яккаріно.

Фото: Лінда Яккаріно