Twitter офіційно став X: змінився логотип та домен

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Валерія Гуржий
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Ілон Маск змінив назву Twitter на Х та змінив логотип соціальної мережі. Наразі адреса сайту залишається старою, але x.com переадресовує на Twitter.

"X – це майбутній стан необмеженої інтерактивності, зосереджений на аудіо, відео, обміні повідомленнями, платежах/банкінгу, створюючи глобальний ринок ідей, товарів, послуг та можливостей. Завдяки штучному інтелекту X об'єднає нас усіма способами, які ми тільки починаємо представляти", – написала виконавча директорка соцмережі Лінда Яккаріно.

Фото: Лінда Яккаріно

Опубліковано: 24 липня 2023
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