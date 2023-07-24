Кава, коктейлі та музичні вечірки: біля «Лівобережної» відкрили кафе Esco.bar

Біля станції метро «Лівобережна» в ЖК «Галактика» відкрили новий заклад мережі Esco.bar.

Кафе відрізняється від інших точок тим, що має більш простору залу, великий барний простір та широкий вибір страв у меню, пише Posteat.

Інтер’єр закладу власники Юлія Панець та Влад Сипячов розробили разом і дизайнерами. У новому Esco.bar багато вінтажних елементи та меблів, зокрема є комод 30-х років. Він слугує водночас і столом для гостей, і місцем для виступу музикантів.

У меню Esco.bar є сніданки, гарячі страви та закуски. До страв пропонують не тільки класичні, але й авторські коктейлі.

У закладі регулярно проходять квартирники, музичні вечірки та попапи.

Ціни: чізі тарілка максі — 500 грн, яловичина на грилі з овочами під трюфельним йогуртом — 325 грн, тост із лососем, не битими огірками та лаймовим крем-сиром — 300 грн, superpower-сніданок із беконом та грильованими ковбасками — 250 грн, рисовий салат пашот із лососем та редисом — 340 грн.

Адреса: вул. Євгена Сверстюка, 6Г

Режим роботи: пн-пт 08:00 — 22:00, сб-нд 09:00 — 22:00

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Фото: Esco.bar