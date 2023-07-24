Український паспорт увійшов до 30 найвпливовіших у міжнародному рейтингу

Закордонний паспорт України посів 30 місце в міжнародному рейтингу Henley & Partners, що показує зміни в безвізовому режимі країн світу.

Він ділить однакову сходинку з Гренадою та Сент-Люсією. Сьогодні з українським паспортом можна в’їхати без віз до 146 країн. Це на дві більше, ніж минулого року.

У лідерах рейтингу опинився Сінгапур. Ця держава вперше за п’ять років обійшла Японію. Громадяни Сінгапуру мають безвізовий доступ до 192 країн.

Німеччина, Іспанія та Італія посіли другу сходинку в індексі паспортів. Їхні громадяни можуть в’їхати без віз або спрощено до 190 держав і територій.

На третьому місці рейтингу опинилися сім країн: Австрія, Люксембург, Фінляндія, Франція, Швеція, Південна Корея і Японія.

Останні місця в індексі паспортів посіли Сирія, Ірак і Афганістан.

Фото: Главком