Укрзалізниця та Uber оголосили про синхронізацію поїздок

Сервіс таксі Uber та "Укрзалізниця" оголосили про синхронізацію послуг, що дасть змогу з’єднати поїздку Uber із рейсом потяга "Укрзалізниці" та отримати 10% кешбеку з поїздок, здійснених до або від залізничних вокзалів у столиці.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

Як налаштувати опцію:

Активуйте в застосунку Uber послугу Uber Travel: відкрийте застосунок та натисніть кнопку «Travel» у головному меню; Увійдіть за допомогою свого облікового запису Google чи Microsoft; Надайте Uber дозвіл на доступ до ваших бронювань у застосунку; Купуйте квитки в застосунку Укрзалізниці; Переконайтеся, що ваші залізничні квитки відображаються прямо у застосунку Uber.

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