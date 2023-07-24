Укрзалізниця та Uber оголосили про синхронізацію поїздок

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Валерія Гуржий
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Сервіс таксі Uber та "Укрзалізниця" оголосили про синхронізацію послуг, що дасть змогу з’єднати поїздку Uber із рейсом потяга "Укрзалізниці" та отримати 10% кешбеку з поїздок, здійснених до або від залізничних вокзалів у столиці.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

Як налаштувати опцію:

  1. Активуйте в застосунку Uber послугу Uber Travel: відкрийте застосунок та натисніть кнопку «Travel» у головному меню;
  2. Увійдіть за допомогою свого облікового запису Google чи Microsoft;
  3. Надайте Uber дозвіл на доступ до ваших бронювань у застосунку;
  4. Купуйте квитки в застосунку Укрзалізниці;
  5. Переконайтеся, що ваші залізничні квитки відображаються прямо у застосунку Uber.

Фото: Unsplash\charlesdeluvio

Опубліковано: 24 липня 2023
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