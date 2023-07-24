Укрзалізниця та Uber оголосили про синхронізацію поїздок

Сервіс таксі Uber та "Укрзалізниця" оголосили про синхронізацію послуг, що дасть змогу з’єднати поїздку Uber із рейсом потяга "Укрзалізниці" та отримати 10% кешбеку з поїздок, здійснених до або від залізничних вокзалів у столиці.
Про це повідомили в "Укрзалізниці".
Як налаштувати опцію:
- Активуйте в застосунку Uber послугу Uber Travel: відкрийте застосунок та натисніть кнопку «Travel» у головному меню;
- Увійдіть за допомогою свого облікового запису Google чи Microsoft;
- Надайте Uber дозвіл на доступ до ваших бронювань у застосунку;
- Купуйте квитки в застосунку Укрзалізниці;
- Переконайтеся, що ваші залізничні квитки відображаються прямо у застосунку Uber.
Фото: Unsplash\charlesdeluvio