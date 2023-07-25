Дивіться, як виглядатиме новий корпус реабілітаційного центру «Незламні» у Львові

Японська студія Shigeru Ban Architects разом з українськими архітекторами abmk спроєктували новий хірургічний корпус реабілітаційного центру «Незламні» у Львові.

Про це пише Dezeen.

Будівлю зведуть із перехресно-ламінованої деревини й бетону. Проєкт розробляли разом зі швейцарською інженерною студією Hermann Blumer, аби вона не потребувала металевих з’єднань.

Корпус складатиметься із восьми поверхів — два розташують під землею, а шість — назовні. Будівля матиме вигляд прямокутного блока із гратчастим фасадом і дерев’яним козирком входу. Усередині споруди зведуть атріум, навколо якого розмістять зону прийому та дерев’яні колони.

Будівництво корпусу планують розпочати у 2024 році.

Фото: візуалізації Shigeru Ban Architects