Українці створили дерев’яний конструктор HIMARS і зібрали на Kickstarter майже $40 000

Львів'яни створили інтерактивний деревʼяний конструктор ракетної системи HIMARS та представили його на Kickstarter.

Про це пише dev.ua.

Конструктор виготовляється на 3D-принтері та складається з понад 580 частин.

Першу модель засновники проєкту Wooden Army, львів’яни Філіп Юханов і Дмитро Романовський створили, аби подарувати брату Дмитра Костянтину, який служить у лавах ЗСУ з 2014 року. Той був у захваті від роботи ракетної системи, тому хлопці й вирішили презентувати йому мініатюру HIMARS.

Костянтин показав модель побратимам, і вони також захотіли її собі. Тоді Філіп і Дмитро вирішили поділитися винаходом зі світом, показати, наскільки важлива західна допомога, і спробувати зібрати кошти на благодійність.

Першу лімітовану модель із підписами реальних операторів HIMARS продали на аукціоні в США за $7500. Усього таких лімітованих конструкторів три, два також планують продати на аукціоні.

Якщо кампанія Філіпа та Дмитра досягне $75 000 фінансування на Kickstarter, усім донорам подарують макет американського безпілотника MQ-9 Reaper.

Фото: Kickstarter